Требуется создать иконки для сайта.

Сайту строительной тематики требуются иконки (незамысловатые картинки) изображающие материалы и конструкции в количестве 12 штук. Так же требуется создать тематические картинки (Заливка Фундманта, Постройка Дома, Ремонт квартир и т.д) Всего 6 штук пока что. Кто заинересован прошу указывать приблизительную стоимость такой работы, а далее обсудим все поробности при хорошей цене :) Спасибо.