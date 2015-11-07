Сделать аватарку для группы Вконтакте в стиле Симпсонов и Южный Парк. Главное, чтобы было качественно. Можно сделать как вариант то, чем будет заниматься группа, а именно продавать рисунки в стиле Симпсонов. Поэтому можно на аватарке ...
Favicon - качественно на основании векторного логотипа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать качественный Favicon на основании векторного логотипа
1) Необходимые размеры: 64х64 px, на его основе - 24х24, 32х32, 16х16
2) Исходник файла должен быть в формате .ico и содержать все вышеперечисленные размеры.
3) Превью прилагается, исходник отправлю исполнителю.
Выбор исполнителя: по портфолио, цене, наличию положительных отзывов.
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