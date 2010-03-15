Нужен шаблон для DLE на тему тур.база.

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Завершен4 заявки163 просмотра

Нужен шаблон на DLE.

Тематика: тур база.

Нужно что бы было строго и красочно, и в тоже время не напрягало.

Условия:

нужно три картинки "мол главная страница сайта"

из этих трех выберется одна, и из нее будет делаться шаблон под DLE.

icq: 335-015-553

skype: max1055

mob: +380932953080

DLE
15 лет назад
max1055
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$150
7 дней
Эдик молодец. Работаю с ним не в первый раз, делает все вовремя и хорошо, и что самое главное не дорого ))) Последний заказ сделал быстрее сроков. за что ему большой +
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад