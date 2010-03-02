Нужен шаблон на тему строительство для движка Dle

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки201 просмотр

Показывайте готовые работы.

DLE
15 лет назад
Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа супер доволен!!!
Все прошло успешно. Оплата во время

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы рыболовного сайта

    $50

    Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Нужен простенький дизайн для сайта http://smsc.ru Достаточно сделать одну главную страницу, другие будут на ее основе.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тема для Joomla

    Нужна тема для Джумлы на подобие (www.mixfight.com.ua/) или максимально похожая! Делать с нуля, или переделываь уже сушествуюшую разницы нет. ваши цены + сроки.

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайтов стиль Вконтакте

    Нужно сделать три шаблона а ля "Вконтакте" (т.е. креативный минимализм). От вас: - стоимость за главную страницу - стоимость каждой внутренней страницы - условия оплаты (предоплата, по факту) ...

    HTML
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн Интернет-магазина

    $100

    Доброго времени суток! Необходимо сделать дизайн интернет-магазина, по структуре своей аналогичного магазину darim-teplo.ru Нужны дизайны страниц: 1. Главная страница (аналог. darim-teplo.ru) 2. Страница с товарами (аналог. darim-teplo.ru/seria.php?ser=40) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн свадебного блогового сайта

    $150

    Необходимо изготовить дизайн для блогового сайта свадебной тематики, для страниц: главная, каталог блогов, статьи, аккаунт, возможно один, два дополнительныü раздела. По форме и содержанию сайт похож на http://www.mywedding.com/ Ниже ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно уникализировать партнерский магазин

    $50

    Нужно уникализировать партнерский магазин по продаже ортопедических товаров (немного поменять дизайн, создать шапку, исправить ошибки в текстах описаний товаров, сделать уникальные описания). 115 товарных позиций.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта + интерфейс

    $500

    Имеется сайт на самодельном движке написанном на PHP (модульная система построения страниц) Нужно: 1) Сделать новый дизайн сайта 2) Разработать новую концепцию интерфейса сайта, при этом ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад