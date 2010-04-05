Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или полавочником.... на главной будут гориз и верт меню, блоки для рассказов, посл сообщений форума, фото трофеев... рекламные блоки.

Предпочтение людям с портфолио и хорошими отзывами.