Дизайн главной страницы рыболовного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок575 просмотров

Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или полавочником.... на главной будут гориз и верт меню, блоки для рассказов, посл сообщений форума, фото трофеев... рекламные блоки.

Предпочтение людям с портфолио и хорошими отзывами.

15 лет назад
ADSoft
Андрей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexBu
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
Быстро и качественно сделал то чего хотел. по ходу работы гибко менял дизайн по предьявленым предложениям. Всем рекомендую для грамотной и быстрой работы.
Отличный заказчик. Я полностью остался доволен нашим сотрудничеством, понятное ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

AlexBu
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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