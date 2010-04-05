Доброго времени суток! Необходимо сделать дизайн интернет-магазина, по структуре своей аналогичного магазину darim-teplo.ru Нужны дизайны страниц: 1. Главная страница (аналог. darim-teplo.ru) 2. Страница с товарами (аналог. darim-teplo.ru/seria.php?ser=40) ...
Дизайн главной страницы рыболовного сайта
Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или полавочником.... на главной будут гориз и верт меню, блоки для рассказов, посл сообщений форума, фото трофеев... рекламные блоки.
Предпочтение людям с портфолио и хорошими отзывами.
Выбранный исполнитель
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