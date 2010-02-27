Дизайн сайтов стиль Вконтакте

Нужно сделать три шаблона а ля "Вконтакте" (т.е. креативный минимализм).

От вас:

- стоимость за главную страницу

- стоимость каждой внутренней страницы

- условия оплаты (предоплата, по факту)

- если нам не нравится ваш макет

Предложения без этих данных рассмотреть не сможем. Шаблоны должны быть предоставлены в html с готовыми таблицами стилей, прописанными согласно наших требований. ТЗ выбранному исполнителю