Редизайн фотосайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки357 просмотров

http://street-photo.ru

Нужен современный строгий дизайн главной страницы и 2-х типов внутренних страниц. Без верстки. Готов рассмотреть различные концепции расположения модулей главной страницы. Есть готовый логотип (новый).

Требования к исполнителю: Художественный вкус, креативность, обязательное наличие портфолио, опыт работы с дизайном арт-галерей приветствуется.

15 лет назад
street-photo
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$150
4 дня
Профессионально, быстро, качественно, со вкусом... и недорого, что немаловажно в наши нелегкие времена :)
Очень лояльный, ответственный и честный заказчик! Было очень приятно посотрудничать!=)

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад