Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или ...
Редизайн фотосайта
Нужен современный строгий дизайн главной страницы и 2-х типов внутренних страниц. Без верстки. Готов рассмотреть различные концепции расположения модулей главной страницы. Есть готовый логотип (новый).
Требования к исполнителю: Художественный вкус, креативность, обязательное наличие портфолио, опыт работы с дизайном арт-галерей приветствуется.
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