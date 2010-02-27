Нужно сделать дизайн главной страницы рыболовного сайта..... чтобы был приятный на вид, удобный для использования. Название сайта "В сетях рыбалки"... слова или како е то из слов - представляется из завитков лески, забрасываемой спинигистом или ...
Видоизменить шапку и задний фон в шаблоне Joomla
На самом деле, всё очень просто. Есть готовый сайт, где один из фрилансеров ранее постарался с шаблоном. Увы, у него сломался ПК или что-то в этом роде, а сроки горят. Так вот, в шаблоне нужно поменять две картинки, в одной из которых находится шапка, а в другом задний фон. При чём, задний фон можно взять и из паблика. Вопрос именно в шапке. Там надо поменять логотип (он есть), и пожалуй всё.. Можно даже другую шапку взять (сами сделаете или как), и воткнуть туда логотип, но тогда надо будет посмотреть, чтобы шапка подошла под логотип.. Работы на 10 минут, если не меньше.
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