Видоизменить шапку и задний фон в шаблоне Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки228 просмотров

На самом деле, всё очень просто. Есть готовый сайт, где один из фрилансеров ранее постарался с шаблоном. Увы, у него сломался ПК или что-то в этом роде, а сроки горят. Так вот, в шаблоне нужно поменять две картинки, в одной из которых находится шапка, а в другом задний фон. При чём, задний фон можно взять и из паблика. Вопрос именно в шапке. Там надо поменять логотип (он есть), и пожалуй всё.. Можно даже другую шапку взять (сами сделаете или как), и воткнуть туда логотип, но тогда надо будет посмотреть, чтобы шапка подошла под логотип.. Работы на 10 минут, если не меньше.

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Joomla
15 лет назад
Mann
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр выполнил работу на отлично! Более того, помимо всего, сделал новый более лучший логотип для компании, а так же всячески помогал с проблемами на сайте. В общем, он перевыполнил план работ на 400%, и при этом не запросил ни копейки больше. Очень был рад сотрудничеству с Александром, и очень надеюсь на дальнейшее партнёрство с ним! Рекомендую не только как профессионала своего дела, но и как человека, который вживается в проект, а не делает работу только лишь ради денег.
Получил четкое задание, грамотно объяснили, что мне нужно сделать. Сражу же оплатили, как только работа была выполнена, без каких – либо задержек. Было очень приятно работать с Максимом, побольше бы таких Заказчиков.

Заявки фрилансеров

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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