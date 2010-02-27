Нарисовать дизайн для политического сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки522 просмотра

Привет!

Итак, нужно нарисовать дизайн (или чёткий набросок дизайна) сайта (сайт депутата).

Цветавая гамма и структура сайта должна быть похожей на эти: http://kremlin.ru/ http://www.whitehouse.gov/ http://www.zhigarev.ru/ вобщем, в стиле Единой России.

На сайте в каждом крупном разделе в шапке будет размещаться новое фото депутата.

Нарисовать нужно как можно быстрее. Верстка не требуется, только PSD макет.

Подробности при переписке.

15 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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