Персональный проект для Dam

$375
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка213 просмотров

Разработать новый дизайн для сайта, создать удобные полнофункциональные формы оплаты за контент.

15 лет назад
Lisio
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$375
7 дней
Смог из несвязного описания пожеланий в двух словах сделать шедевр. Рекомендую в качестве профессионального телепата в области дизайна сайтов.
Рекомендую к сотрудничеству людям, нацеленным на результат. С надеждой на дальнейшие и увлекательные проекты, Дмитрий.

Заявки фрилансеров

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад