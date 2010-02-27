Разработать новый дизайн для сайта, создать удобные полнофункциональные формы оплаты за контент.
Дизайн с версткой
Необходим дизайн для городского портала с HTML версткой (дивы).
ТЗ скину выбранному исполнителю. Пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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