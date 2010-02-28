Дизайн и верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки238 просмотров

Нужен дизайн сайта и верстка главной страницы. Легкий, юзабильный дизайн в информационном стиле.

Нужно что-то на подобие lenta.ru

15 лет назад
beiliz
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Colorage
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
Хочу сказать спасибо Александру за качественно выполненную работу. Учел все мои пожелания и сдал работу даже раньше чем требовалось. Будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

Colorage
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
15 лет назад