Наполнение сайта

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Закрыт42 заявки621 просмотр

Необходимо наполнить интернет-магазин.

Добавить на страничку товара фото и описание из нескольких строчек - 700 товаров.

Материал предоставляется.

Сроки: побыстрее

Приоритет по цене. Оплата по факту.

Указывайте, пожалуйста, адекватные цены.

В icq, e-mail и приват убедительная просьба не писать.

16 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров