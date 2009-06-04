Собрать инфу и сделать одну страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок224 просмотра

Сделать одну хтмл страничку, для сайта о азартных играх, с табличкой в которой занесены все известные инет казино и букмекерские конторы принимающие ставки от игроков из стран СНГ.

Дизайна не нужно просто таблица сверху вниз в каждой ячейке по одному казино, с картинкой логотипом слева и описанием справа, описание краткое и ссылка на казино.

Также отразить есть ли партнерская программа у казино или тотализатора или нет.

Подобных списков в сети много, нужно просто собрать их воедино на одной страничке.

16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад