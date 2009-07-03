Рерайт по сотовой связи

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Завершен85 заявок832 просмотра

Есть задача переписать около 40 статей по 1-4 тыс знаков. Тема - сотовая связь/коммуникации.

Цены - до 2 уе.

Сначала пишите одну, ее утрясаем, оплачиваем, потом пачками по 2-5 статей.

16 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$25
1 день
Отличная работа! Быстро, качественно. Это отзыв на тестовую статью. К сожалению, проект заморожен, но при его старте работать будем с данным исполнителем.
Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад