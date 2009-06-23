32 года, опыт работы 12 лет.
Профессиональные навыки:
2003-2007 гг.
Инженер-программист. Моршанский почтамт "Почта России".
Развертывание и администрирование windows 2003 server, развертывание
и администрирование Citrix MetaFrame, администрирование Linux,FreeBSD, биллинга
учета трафика, администрирование и поддержка 1С, IP телефония, организация
работы между удаленными почтовыми отделениями.
2001-2003 гг.
Преподаватель в Моршанском строительном колледже. Предмет: Пользователь
ПК, программирование.
1996-2001 гг.
Инженер-программист. Жилищно-коммунальное хозяйство г. Моршанск Тамбовской
области.Администрирование сервера на Windows NT 4,администрирование и поддержка 1С,
Создание базы данных для начисления и оплаты услуг ЖКХ (биллинг) Access+Delphi.
Профессиональные навыки:
PHP, Perl, HTML, XML, WML, MySQL, Delphi, VB.BET, SQL Server. Опыт работы с
данными технологиями от 2 до 5 лет.
Делал рекламу и вставки для местных телеканалов (композинг Adobe After
Effects)
Свободно владею: Adobe Photoshop, Adobe After Effects,
Adobe Premiere, Macromedia Dreamweaver, CorelDraw.
Технический английский.
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