О работе с данной студией могу отозваться только положительной стороны! Четкое руководство, постановка задачи, и быстрые комментарии к нужным поправкам. И как результат - реализованный под требования заказчика проект. С оплатой проблем не возникло. В данный момент работаю с данной студией.