distedu

Валерий Бурцев distedu

 
46 летРоссия/Моршанск
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Битрикс,web-программирование,php,mysql,верстка,modx,drupal,umi.cms,joomla

32 года, опыт работы 12 лет.

Профессиональные навыки:

2003-2007 гг.

Инженер-программист. Моршанский почтамт "Почта России".

Развертывание и администрирование windows 2003 server, развертывание

и администрирование Citrix MetaFrame, администрирование Linux,FreeBSD, биллинга

учета трафика, администрирование и поддержка 1С, IP телефония, организация

работы между удаленными почтовыми отделениями.

2001-2003 гг.

Преподаватель в Моршанском строительном колледже. Предмет: Пользователь

ПК, программирование.

1996-2001 гг.

Инженер-программист. Жилищно-коммунальное хозяйство г. Моршанск Тамбовской

области.Администрирование сервера на Windows NT 4,администрирование и поддержка 1С,

Создание базы данных для начисления и оплаты услуг ЖКХ (биллинг) Access+Delphi.

Профессиональные навыки:

PHP, Perl, HTML, XML, WML, MySQL, Delphi, VB.BET, SQL Server. Опыт работы с

данными технологиями от 2 до 5 лет.

Делал рекламу и вставки для местных телеканалов (композинг Adobe After

Effects)

Свободно владею: Adobe Photoshop, Adobe After Effects,

Adobe Premiere, Macromedia Dreamweaver, CorelDraw.

Технический английский.

PHPMySQLСоздание базы данныхHTMLJoomlaMODXDelphiDrupalLinuxPerlFreeBSD
Портфолио
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Отзывы заказчиков
eletto-design
Eletto Studio 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Верстка макета + установка на Joomla
Отличная и быстрая работа за приемлимую цену. Благодарим, Валерий! обратимся еще! советуем данного специалиста.
О работе с данной студией могу отозваться только положительной стороны! Четкое руководство, постановка задачи, и быстрые комментарии к нужным поправкам. И как результат - реализованный под требования заказчика проект. С оплатой проблем не возникло. В данный момент работаю с данной студией.
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Веб-программирование
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга