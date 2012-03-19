Расширенный поиск для Virtuemart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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Необходимо модифицировать стандартный модуль "Расширенный поиск" либо написать новый модуль расширенного поиска товара по параметрам:

- название

- производитель

- длина

- ширина

Название и производитель можно выводить в виде списка, а размеры - в виде полей для ввода. Все эти параметры не должны быть обязательными для заполнения пользователем. Т.е. он может указать только ширину, но результат поиска должен быть.

Желательно чтобы расширенный поиск (выбор параметров) был сбоку в виде модуля.

Укажите стоимость и сроки.

Virtuemart
12 лет назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
lancers2012
Андрей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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Все отлично.
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