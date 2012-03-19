Расширенный поиск для Virtuemart

Необходимо модифицировать стандартный модуль "Расширенный поиск" либо написать новый модуль расширенного поиска товара по параметрам:

- название

- производитель

- длина

- ширина

Название и производитель можно выводить в виде списка, а размеры - в виде полей для ввода. Все эти параметры не должны быть обязательными для заполнения пользователем. Т.е. он может указать только ширину, но результат поиска должен быть.

Желательно чтобы расширенный поиск (выбор параметров) был сбоку в виде модуля.

Укажите стоимость и сроки.