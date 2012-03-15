Найти вирус на сайте, Joomla

http://a-trans.kz/ вот сайт сейчас активирована nexgen все плагины, лайтбокс тоже если активировать, то появляется крутилка и все надо какую нибудь любую галерею, желательно с увеличением картинки лайтбокс проблема что сайт, а именно вордпрессовский шаблон полностью на яваскрипте и конфликт ...