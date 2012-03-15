Нужно написать простенький аудиоплеер

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок266 просмотров
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Нужно написать простенький аудио плеер, что то вроде того что стоит во вконтакте (на flash и html5 )

+ пример его использования на странице

12 лет назад
sergey86
Сергей 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$90
1 день
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