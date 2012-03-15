Сделать доработки магазина по ТЗ (битрикс)

подключить смс оплату на сайте Украина Россия Германия Польша смс оплата для того чтобы посмотреть номер телефона тлф номера тлф реальные без обмана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детальное писание предоставим исполнителю.
Система управления сайтом: 1С-Битрикс.
Общее описание доработок:
- подключить в шаблоне блок, которые ранее выводился, потом отключили;
- доработать функцию оформления заказа при минимальной сумме;
- убрать в галерее функцию детального просмотра фото;
- стилизировать капчу под дизайн сайта (сделать рамку под цвет сайта).
Почасовая оплата согласно вашему тарифу.
В дальнейшем возможен выкуп 4-5 часов ежемесячно. Потом больше.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Внести ряд несложных правок в сайт на wordpress. Правки типа: тут поставить телефон, тут вывести меню и т.д. Специалисту по системе - на 2-3 часа максимум. Бюджет 30 wmz.Закрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо написать на codeigniter систему следующего вида: есть база вопросов с ответами Пользователь заходит на сайт, и играет на виртуальные очки. например вопрос: первый человек в космосе ? 1) гагарин 2) путин 3) навальный 4) медведев выбирает 1 - получает 100 очков выбирает 2 - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделан сайт, но стили не слушаются. Выбираем в админке модх шрифт, ширину, не работает. Более полный список: 1. Текст в страницах не слушается разных семейств шрифтов, как отображается так и отображается. На главной все работает. 2. Таблица при ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо модифицировать стандартный модуль "Расширенный поиск" либо написать новый модуль расширенного поиска товара по параметрам: - название - производитель - длина - ширина Название и производитель можно выводить в виде списка, а размеры - в виде полей для ввода. Все ...Завершен12 лет назад
- $5
Сайт - http://bit.ly/zN3OvB Касперский выдает предупреждение об ошибке Яндекс в выдаче отмечает, что сайт угрожает безопасности. Нужно выяснить, какой код является вредоносным. Cms - Joomla.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо вывести товары в таблицу, примерно так. http://www.forum.virtuemart.ru/download/file.php?id=632&mode=view Начало есть: http://cl103457.tmweb.ru/index.php/component/virtuemart/?Itemid=103Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, есть галерея http://dl.dropbox.com/u/38608859/jcarousel/index.html она почти работает как нужно. осталось сделать позиционирование текущего слайда по центру. Задание что нужно сделать, и как работает слайдер: Слайдер сделан в виде линейки последовательных картинок, и двигаются они справа налево путем смены ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть парсер сайта на пхп простой парсит видео с вконтакте и дает ссылку на просмотр скрипт писал человек, который куда то пропал нужно поправить работу скрипта пишите в аську все обьяснюВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть простенький готовый скрипт приёма платежей на php: вводится только номер договора и сумма платежа на нашей стороне, дальше уходим к робокассе. Всё бы хорошо, но после оплаты робокасса не переадресовывает клиента на наш сайт. Складывается ...Завершен12 лет назад