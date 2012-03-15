Внести ряд правок в сайт на WordPress

$50
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок196 просмотров
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Внести ряд несложных правок в сайт на wordpress. Правки типа: тут поставить телефон, тут вывести меню и т.д. Специалисту по системе - на 2-3 часа максимум. Бюджет 30 wmz.

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
uaseo
Антон 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$30
1 день
Хорошо поработали с Антоном. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. В общем все отлично, спасибо.
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