Дополнение к MyBB

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Требуется php-программист для написания нескольких веб-форм для MyBB.
А именно:
1) простая веб-форма с набором полей, которые должны подгружаться из базы (если есть) и сохраняться в базу по нажатию определенной кнопки.
2) веб форма с набором иерархически построеных полей (у каждого элемента может быть любое количество дочерних элементов). Все данные, также, как и в 1 форме, подгружаются и сохраняются в базу. В итоге, если учитывать 1-ю нормальную форму, для базы потребуется 3 таблицы.
3) скрипт для проверки логина\пароля и доп параметров, часть из которых выбирается из базы MyBB, часть из данных, сохраненных в 1 веб-форме. остальная часть, если данные для пользователя не были введены, сохраняет передаваемые параметры в базу, иначе сверяет их. Результатом работы скрипта должен быть xml, который, затем шифруется (AES (rijndael)), подписывается (RSA (SignData)), подпись и зашифрованный xml помещаются в еще один xml в соответствующие узлы, а затем отправляется пользователю на запрос.
4) веб форма, отображающая список пользователей, использовавших скрипт из пункта 3. Причем сделать возможность редактирования некоторых параметров по нажатию на определенные кнопки напротив имени пользователя.
Все веб формы должны быть доступны только для определенных ролей пользователей из MyBB (роль можно задать статично в коде).
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