[VamShop] - добавить код в checkout_success.html

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интеграцию VamShop со скриптом партнерки:
Принцип интеграции
На странице оформления заказа вызвать код, который передаст id партнера из куки и данные о заказе:
Такого плана:
**************
В интеграции с Oscommerce код такой используется (его можно использовать как пример, в нем немного устаревший код регистрации, но в то же время плюс - каждый товар передается отдельно)
В checkout_success.php после if ($global['global_product_notifications'] != '1') { ... добавляется
//--------------------------------------------------------------------------
// integration code
//--------------------------------------------------------------------------
// get order id
$sql = "select orders_id from ".TABLE_ORDERS.
" where customers_id='".(int)$customer_id.
"' order by date_purchased desc limit 1";
$pap_orders_query = tep_db_query($sql);
$pap_orders = tep_db_fetch_array($pap_orders_query);
$pap_order_id = $pap_orders['orders_id'];
//get variables for script
$sql = "select products_id,products_price,products_quantity from " .TABLE_ORDERS_PRODUCTS.
" where orders_id=".(int)$pap_order_id;
$pap_products_total_query = tep_db_query($sql);
$k = 0;
while ($row = tep_db_fetch_array($pap_products_total_query)) {
$pap_products_total[$k+1] = $row['products_price'] * $row['products_quantity'];
$pap_products[$k+1] = $row['products_id'];
$k++;
}
// draw invisible image to register sale
if($pap_order_id != "")
{
?>
;
}
//--------------------------------------------------------------------------
// END of integration code
//--------------------------------------------------------------------------
Интеграция практически идентична с OsCommerce, только в php коде вместо tep_ нужно использовать vam_
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