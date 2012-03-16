[VamShop] - добавить код в checkout_success.html

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Нужно сделать интеграцию VamShop со скриптом партнерки:

Принцип интеграции

На странице оформления заказа вызвать код, который передаст id партнера из куки и данные о заказе:

Такого плана:

**************

В интеграции с Oscommerce код такой используется (его можно использовать как пример, в нем немного устаревший код регистрации, но в то же время плюс - каждый товар передается отдельно)

В checkout_success.php после if ($global['global_product_notifications'] != '1') { ... добавляется

//--------------------------------------------------------------------------

// integration code

//--------------------------------------------------------------------------

// get order id

$sql = "select orders_id from ".TABLE_ORDERS.

" where customers_id='".(int)$customer_id.

"' order by date_purchased desc limit 1";

$pap_orders_query = tep_db_query($sql);

$pap_orders = tep_db_fetch_array($pap_orders_query);

$pap_order_id = $pap_orders['orders_id'];

//get variables for script

$sql = "select products_id,products_price,products_quantity from " .TABLE_ORDERS_PRODUCTS.

" where orders_id=".(int)$pap_order_id;

$pap_products_total_query = tep_db_query($sql);

$k = 0;

while ($row = tep_db_fetch_array($pap_products_total_query)) {

$pap_products_total[$k+1] = $row['products_price'] * $row['products_quantity'];

$pap_products[$k+1] = $row['products_id'];

$k++;

}

// draw invisible image to register sale

if($pap_order_id != "")

{

?>

;

}

//--------------------------------------------------------------------------

// END of integration code

//--------------------------------------------------------------------------

Интеграция практически идентична с OsCommerce, только в php коде вместо tep_ нужно использовать vam_

HTML
12 лет назад
kasko
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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