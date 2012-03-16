Форум phpBB3. Интеграция с платёжными системами.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
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Форум на phpBB3. Реализовать интеграцию балансов пользователей с платёжными системами. С последующей тех. поддержкой.

PHP
12 лет назад
Systema49
Игорь 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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