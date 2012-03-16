Флеш-плеер для mp4

День добрый!

Требуется флэш плеер со следующими возможностями:

1. Переключение в режим SQ/HQ

2. Использование плейлистов.

3. Возможность через JS API прервать воспроизведение и запустить свой ролик.

4. По окончании воспроизведения необходимо показать две кнопки - "заново", "следующий ролик" и секундомер, который по умолчанию через пять секунд перебросит на другую страницу.

5. Интерфейс будет предложен нами.

6. Отключаемая возможность перехода по клику на указанный в параметрах ролика сайт (будет использоваться для embedded видео на других сайтах).

7. Так же требуются стандратные функции - перемотка, воспроизведение, пауза, полный экран, громкость.

Для примера можете посмотреть плеер на funnyordie.com

Жду ваших предложений по ценам и срокам.