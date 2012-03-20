Встроить капчу в интернет-магазин

День добрый! Требуется флэш плеер со следующими возможностями: 1. Переключение в режим SQ/HQ 2. Использование плейлистов. 3. Возможность через JS API прервать воспроизведение и запустить свой ролик. 4. По окончании воспроизведения необходимо показать две кнопки - "заново", "следующий ролик" и ...
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В интернет-магазине на базе joomla нужно сделать капчу в бланке заказа.
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