Встроить капчу в интернет-магазин

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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В интернет-магазине на базе joomla нужно сделать капчу в бланке заказа.

12 лет назад
alex455
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ckopnio
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Ставилась задача на доработку интернет-магазина на базе Joomla (установка капчи и анти-спам плагинов). Задача была выполнена качественно и оперативно. Также исполнитель дал советы по защите сайта от спама и других видов сетевых атак. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
на сколько мне помнится все прошло нормально
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