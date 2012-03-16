Скрипт для работы с базой товаров с Virtuemart

Доработать ShopScript Free
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Скрипт для работы с базой товаров с Virtuematr на Joomla
Необходимо написать скрипт, который делает наценку на товары для поля цена в базе,
а также добавить кнопку на страницу скрипта в админку джумлы:
1 При открытии страницы выводятся товары, опубликованные на сайте
2 Выводятся такие столбцы:
Артикул
Название товара
Цена
Поле чекбокс в котором будем ставить галочку
3 Перед списком товаров пользователь выбирает при нажатии на радиобаттон "Увеличить стоимость" или
"Уменьшить стоимость" , далее есть окошко для ввода процента наценки ...% и кнопка "Применить цену"
4 При нажатии на кнопку цена товаров, которые отмечены галочкой, уменьшается или увеличивается на
определенный процент и заносится в базу.
5 Обработать исключительную ситуацию когда ничего не выбрано и вывести сообщения
Тестовая таблица с товарами в приложении
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