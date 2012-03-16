Скрипт для работы с базой товаров с Virtuemart

Скрипт для работы с базой товаров с Virtuematr на Joomla

Необходимо написать скрипт, который делает наценку на товары для поля цена в базе,

а также добавить кнопку на страницу скрипта в админку джумлы:

1 При открытии страницы выводятся товары, опубликованные на сайте

2 Выводятся такие столбцы:

Артикул

Название товара

Цена

Поле чекбокс в котором будем ставить галочку

3 Перед списком товаров пользователь выбирает при нажатии на радиобаттон "Увеличить стоимость" или

"Уменьшить стоимость" , далее есть окошко для ввода процента наценки ...% и кнопка "Применить цену"

4 При нажатии на кнопку цена товаров, которые отмечены галочкой, уменьшается или увеличивается на

определенный процент и заносится в базу.

5 Обработать исключительную ситуацию когда ничего не выбрано и вывести сообщения

Тестовая таблица с товарами в приложении