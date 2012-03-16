ASMX Web-сервис (SOAP)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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есть ASMX Web-сервис

http://ws.1gb.ua/Care.asmx

с функциями:

object[] TestObject(object[] obj)

string[] TestStrArray(string[] obj)

string TestString(string obj)

и есть сайт на php

нужно разработать функцию (скрипт)

доступа к функциям вэб-сервис с php

через SOAP команды

-- функции вернут следующее

[WebMethod]

public object[] TestObject(object[] obj)

{

return new object[] { "Київ Ыкра 123 %", DateTime.Now, obj.Length };

}

[WebMethod]

public string[] TestStrArray(string[] obj)

{

return new string[] { "Київ Ыкра 123 %", DateTime.Now.ToShortTimeString(), "длина параметра " + obj.Length.ToString() };

}

[WebMethod]

public string TestString(string obj)

{

return "Київ Ыкра 123 %\r\n" + DateTime.Now.ToShortTimeString() + "\r\n" + obj;

}

12 лет назад
webagent
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад