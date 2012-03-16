есть файлы вебчата community chat 7.0 (файлы php, такие же папки common и т.п.)

пример работы его тут http://www.swinglife.ru/videochat

необходимо установить вебчат и интегрировать его с моим форумом, таким образом, чтоб была одна БД (только зареганные пользователи могли пользоваться чатом).

Насколько я понимаю, это не сложно - но нет времения разбираться самому.

Желательно все сделать в течение нескольких дней.

Сумму и сроки пишите в аську 494258999 (в т.ч. в оффлайн)