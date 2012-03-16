wordpress 3.3.1 Задача: Покупатель вводит произвольную цену --> производит оплату
Автоматический ввод/вывод Webmoney на Приватбанк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно типовое решение для организации автоматического ввода/вывода webmoney на Приват24/карту Приватбанка.
Сайт должен пользователям систем Webmoney и Приват24 осуществлять обмен этих платёжных систем друг на друга в автоматическом режиме.
Также пользователь должен иметь возможность купить или продать Webmoney, отправив или получив деньги, используя платёжную карту ПриватБанка.
Все обмены в сервисе должны производиться автоматически и мгновенно.
Также должна быть система скидок (накопительная и разовая).
В идеале все функции и работа сервиса должны быть идентичны как на http://goo.gl/oIjau
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