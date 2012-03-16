Автоматический ввод/вывод Webmoney на Приватбанк

Нужно типовое решение для организации автоматического ввода/вывода webmoney на Приват24/карту Приватбанка.

Сайт должен пользователям систем Webmoney и Приват24 осуществлять обмен этих платёжных систем друг на друга в автоматическом режиме.

Также пользователь должен иметь возможность купить или продать Webmoney, отправив или получив деньги, используя платёжную карту ПриватБанка.

Все обмены в сервисе должны производиться автоматически и мгновенно.

Также должна быть система скидок (накопительная и разовая).

В идеале все функции и работа сервиса должны быть идентичны как на http://goo.gl/oIjau