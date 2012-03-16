Система выполнения заданий.

В кратце опишу то, что нужно. Система предназначена, для выполнения каких либо заданий для пользователей.

Например, администратор добавляет новое задание. Допустим "Найти описание фильма", потом к этому заданию в БД загружается список фильмов, выставляет стоимость задания(в баллах), указываются поля, которые нужно заполнить пользователю(допустим "описание фильма" и "скриншот") Пользователи заходят в свою панель. Видят новое задание. Переходят к нему. И им отображаются несколько названий тех фильмов, для которых не найдено описание. Пользователь выбирает название, ищет описание, и добавляет это описание в БД, статус этого подзадания(один фильм) становится непроверенным. Администратор заходит в свою панель, и проверяет правильность описания, а потом выставляет статус "одобрено" либо нет. Если не одобрено, то фильм становится обратно в очерель. Если одобрено, то пользователю начисляются баллы, выставленные в стоимости.

Более подробное ТЗ будет предоставлено уже выбранному исполнителю.