Система выполнения заданий.

wordpress 3.3.1 Задача: Покупатель вводит произвольную цену --> производит оплату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В кратце опишу то, что нужно. Система предназначена, для выполнения каких либо заданий для пользователей.
Например, администратор добавляет новое задание. Допустим "Найти описание фильма", потом к этому заданию в БД загружается список фильмов, выставляет стоимость задания(в баллах), указываются поля, которые нужно заполнить пользователю(допустим "описание фильма" и "скриншот") Пользователи заходят в свою панель. Видят новое задание. Переходят к нему. И им отображаются несколько названий тех фильмов, для которых не найдено описание. Пользователь выбирает название, ищет описание, и добавляет это описание в БД, статус этого подзадания(один фильм) становится непроверенным. Администратор заходит в свою панель, и проверяет правильность описания, а потом выставляет статус "одобрено" либо нет. Если не одобрено, то фильм становится обратно в очерель. Если одобрено, то пользователю начисляются баллы, выставленные в стоимости.
Более подробное ТЗ будет предоставлено уже выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- $35Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен десктопный парсер товаров и отзывов магазинов rozetka и amazon, желательно (но не обязательно) на .NET. Парсер должен уметь находить новые товары и отзывы в указанных разделах, переводить при необходимости через яндекс или гугл ( не ...Завершен12 лет назад
Помочь составить регулярное выражение для preg_match_all необходимо выдирать текст из [ATTACH=CONFIG]87[/ATTACH], нужно получить значение 87 или любое другое число которое там может быть ICQ > 357149081 skype: blackcat200777Завершен12 лет назад
- $250
Нужно типовое решение для организации автоматического ввода/вывода webmoney на Приват24/карту Приватбанка. Сайт должен пользователям систем Webmoney и Приват24 осуществлять обмен этих платёжных систем друг на друга в автоматическом режиме. Также пользователь должен иметь возможность купить или продать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1500
Существующий интерет магазин необходимо перевести с самописной CMS на Битрикс. За основу берем функционал Битрикс "Малый бизнес" (лицензия есть) Нужно сделать редизайн для улучшения юзабилити, индексации и расширение функционала ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сохранить нынешний протокол обмена данными с 1С ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
есть сайт - http://www.batmanforever.ru/ 1) Надо обновить его с 1.5.14 до последней версии 1.5. 2) Обновить комьюнити билдер до последней актуальной версии 3) обновить Fireboard тож до последней версии Ну и при этом, чтобы все нормально работало. Интересует цена и ...Завершен12 лет назад
есть файлы вебчата community chat 7.0 (файлы php, такие же папки common и т.п.) пример работы его тут http://www.swinglife.ru/videochat необходимо установить вебчат и интегрировать его с моим форумом, таким образом, чтоб была одна БД (только зареганные пользователи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен скрипт сравнения продуктов + оболочка для него Готовое тз по запросу в личку сразу пишите емейлыВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть несколько сайтов, сделанных на основе скрипта webasyst shop-script, Хочу сделать один ОСНОВНОЙ сайт, который будет вытягивать информацию с нескольких, второстепенных. Должна быть реализована функция автоматического обновления информации на основном сайте, если она изменилась на второстепенном. Возможно ...Завершен12 лет назад
На сайте Joomla 2.5 размещен каталог с товарами для экстремального спорта и отдыха. Товары хранятся и выводятся с помощью компонента JReviews. Нужно сделать, чтобы товары выводились в виде таблицы с помощью плагина jQuery / DataTables. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад