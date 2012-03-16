Добавить к форме и настроить функционал автопоиска

Здравствуйте! Нужно добавить к существующему сайту раздел поиска работы/ размещения резюме. Сложность в том, что большинство движков из коробки в нашем случае не подходят. Все вакансии будут от компаний, работающих в одной сфере, и в ...
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Здравствуйте!
Есть форма, в которую пользователи вводят названия улиц, станций метро и объектов в Москве. Форма передаёт введённые пользователем данные апи Яндекс карт, но тут возникает проблема – не всегда введённое правильно обрабатываются апи. Особенно это касается объектов и подмосковных городов — апи всегда скорее отдаст улицу с хоть сколько-нибудь похожим названием.
Поэтому нам нужно добавить к форме функционал подсказок, который бы смягчил эту проблему и кроме того позволял:
1. Разумеется, выводить подсказки по совпадению в любой части текста/слова (подсказка "линия Хорошевского Серебряного Бора 2-я" должна выводиться и по "хорош", и по "сереб", и по "бора")
2. Не учитывать при поиске совпадений с подсказками часть введённого пользователем, а точнее, стандартные части адреса: улица, площадь, пер., аллея и так далее. Чтобы даже если пользователь введёт "переулок зои", всё равно настойчиво предлагать ему подсказку "улицу Зои и Александра Космодемьянских".
3. Выводить подсказку с одним текстом, а после её выбора в поле подставить другое, соответствующее подсказке значение (выбор подсказки "Храм Василия Блаженного", найденную по скажем "храм ва", подставит в поле "Васильевский спуск"). При этом, имеющие одинаковое значение подсказки могут выводиться одновременно. Например, по "васил" можно вывести и подсказку "Храм Василия Блаженного", и "Васильевский спуск". В общем, это могут быть две разные, никак не связанные пары подсказка-значение.
4. Задавать несколько вариантов написания одной и той же подсказке, либо как-то иначе учитывать написание адресов с опечатками или использование "народных" названий, либо даже написание цифр словами. То есть, подсказку "улица 26 Бакинских Комиссаров" нужно показывать и при правильном вводе (комисс), и при написании с известной системе ошибкой (комисар), и при написании 26 буквами (улица двадцати шести), если всё это прописано как синонимы. А при вводе "бауманки" пользователь всё равно видел "улица Бауманская".
Все данные даём мы, от вас — работающий функционал, с которым потом можно работать. Предложения с ценами очень жду в комментариях.
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