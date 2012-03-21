Добрый день.

Необходимо реализовать скрипт парсер каталога.

Принцип работы:

1. Вводим город ХХХ.

2. Парсер сохраняет названия компаний данного города в базу данных (только названия)

3. Через некоторое время вводим снова тот же город ХХХ - и необходимо чтоб скрипт показал какие появились новые компании в этом городе - и потом обновил БД новыми данными.

Сайт с которым должен работать скрипт http://www.artisanatnordpasdecalais.fr/ в строчку "Par sa localisation..." вводим к примеру город Oignies