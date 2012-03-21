Скрипт парсер каталога

Веб-программированиеЗавершен3 заявки144 просмотра
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Добрый день.

Необходимо реализовать скрипт парсер каталога.

Принцип работы:

1. Вводим город ХХХ.

2. Парсер сохраняет названия компаний данного города в базу данных (только названия)

3. Через некоторое время вводим снова тот же город ХХХ - и необходимо чтоб скрипт показал какие появились новые компании в этом городе - и потом обновил БД новыми данными.

Сайт с которым должен работать скрипт http://www.artisanatnordpasdecalais.fr/ в строчку "Par sa localisation..." вводим к примеру город Oignies

12 лет назад
rider59
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
chupacabramiamor
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Андрей справился отлично с этой работой, скрипт реализован со всеми необходимыми деталями. Кстати, это первый исполнитель который мне вернул работу в виде не "просто php скрипт", а в качественно выполненном варианте с небольшим дизайном приятным для глаз, учитывая что мне потом нужно было эту работу показать шефу! В придачу также получил pdf файл с инструкцией по работе самого скрипта. Обязательно еще раз обращусь к Андрею!
Все отлично!