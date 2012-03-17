Инструмент сортировки Mysql Jquery

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui.

Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/

Важны следующие моменты:

1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql.

2. Правый список не сортируется - просто выборка.

3. При внесении элемента в левый список он добавляется в таблицу, при извлечении удаляется.

4. Добавление производится в разные категории, поэтому важно добавлять помимо элемента признак категории.

5. Исключить дублирование элементов в одной категории.

Таблица левого столбика с сортировками должна иметь структуру:

CREATE TABLE `layout` (

`set` varchar(50) NOT NULL default '',

`item` varchar(50) NOT NULL default '',

`order` int(9) NOT NULL default '0',

PRIMARY KEY (`set`,`item`)

);

set - категория

item - id элемента

order - порядок элемента в категории

Есть старая реализация этого на Sajax, но в ней есть проблемы, поэтому желание перейти на Jquery.

Старую реализацию для примера могу предоставить.

Если описание задачи не очень понятно, уточню при личном контакте.

MySQLjQuery
12 лет назад
emg
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад