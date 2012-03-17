Инструмент сортировки Mysql Jquery

Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов; 1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно ...
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Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui.
Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/
Важны следующие моменты:
1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql.
2. Правый список не сортируется - просто выборка.
3. При внесении элемента в левый список он добавляется в таблицу, при извлечении удаляется.
4. Добавление производится в разные категории, поэтому важно добавлять помимо элемента признак категории.
5. Исключить дублирование элементов в одной категории.
Таблица левого столбика с сортировками должна иметь структуру:
CREATE TABLE `layout` (
`set` varchar(50) NOT NULL default '',
`item` varchar(50) NOT NULL default '',
`order` int(9) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`set`,`item`)
);
set - категория
item - id элемента
order - порядок элемента в категории
Есть старая реализация этого на Sajax, но в ней есть проблемы, поэтому желание перейти на Jquery.
Старую реализацию для примера могу предоставить.
Если описание задачи не очень понятно, уточню при личном контакте.
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