Инструмент сортировки Mysql Jquery

Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui.

Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/

Важны следующие моменты:

1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql.

2. Правый список не сортируется - просто выборка.

3. При внесении элемента в левый список он добавляется в таблицу, при извлечении удаляется.

4. Добавление производится в разные категории, поэтому важно добавлять помимо элемента признак категории.

5. Исключить дублирование элементов в одной категории.

Таблица левого столбика с сортировками должна иметь структуру:

CREATE TABLE `layout` (

`set` varchar(50) NOT NULL default '',

`item` varchar(50) NOT NULL default '',

`order` int(9) NOT NULL default '0',

PRIMARY KEY (`set`,`item`)

);

set - категория

item - id элемента

order - порядок элемента в категории

Есть старая реализация этого на Sajax, но в ней есть проблемы, поэтому желание перейти на Jquery.

Старую реализацию для примера могу предоставить.

Если описание задачи не очень понятно, уточню при личном контакте.