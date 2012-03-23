Исправить ошибку отображения шапки

Веб-программированиеЗавершен5 заявок175 просмотров
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На сайте при нормальном разрешение все хорошо, но стоит открыть сайт на нетбуке, но шапка как то отображаеться не правильно.

На картинке это видно.

при прокрутке вообще ничего не появляеть(Белый фон)

Нужно как то или подогнать эту шапку под все разрешения или перерисовать ее.

Предлагайте.

12 лет назад
WMmagnat
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Сергей справился с задачей очень оперативно и быстро! За что ему огромное спасибо! Рекомендую как ответственного и понимающего исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Сергеем.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую. Спасибо за сотрудничество.
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