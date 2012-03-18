Сверстать/запрограммировать простой сайт по макету

$75
Веб-программированиеЗавершен5 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно заверстать и запрограммировать простой блочный сайт по готовому блочному дизайну (файл JPG).

На WordPress или любой удобной вам системе / хоть самописной.

Главная страница и второстепенный на одном шаблоне.

По структуре - слева меню с возможностью самому создавать разделы и подразделы через CMS. Также в CMS нужна возможность создавать новые страницы и добавлять их в меню, добавлять статьи и новости. HTML редактирования содержания страниц и картинок, добавлять на страницы картинки и видео в текст, возможность добавлять/удалять новые страницы, редактировать адресный блок и логотип на всех страницах и ключевые слова для поисковиков. В общем - обычный стандарт. По возможности, также хотелось бы иметь модуль для опросов, но обсуждаемо.

Макет вышлю на почту.

Сверхсрочности нет.

Для выбора исполнителя от вас хотелось бы увидеть:

1. Цену

2. Примерный срок.

3. Примеры своих работ

4. Контакты для связи (почта/тел/Skype)

Если все будет ок — после этого сайта продолжим работу. Пишите в личку или в проект. Удачи!

12 лет назад
nikita_1983g
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dimkinpark
Дмитрий 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Спасибо, большое. Все сделано быстро и четко. Рекомендую!
Четко сформулированое задание, адекватный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Доработка каталога SOBI2 на Joomla

    Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов; 1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модернизировать компонент каталога для Joomla 2.5

    Необходимо модернизировать компонент каталога K2 (или любое другое решение). Необходима совместимость с компонентом sh404 Принцип каталога в прилагаемых файлах. На данный момент есть еще верстка, которую нужно "натянуть" на joomla (если возьметесь и за переработку /разработку ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Инструмент сортировки Mysql Jquery

    Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui. Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/ Важны следующие моменты: 1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql. 2. Правый список не сортируется - ...

    MySQLjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт парсер каталога

    Добрый день. Необходимо реализовать скрипт парсер каталога. Принцип работы: 1. Вводим город ХХХ. 2. Парсер сохраняет названия компаний данного города в базу данных (только названия) 3. Через некоторое время вводим снова тот же город ХХХ - и необходимо чтоб скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тестирование знаний школьников на фреймворке

    Требуется создать математическую игру/тест на знание арифметических действий для iphone на фреймворке/'эмуляторе http://www.tersus.com/#Id=3215. Iphone или mac для разработки не нужен! Буду рад сотрудничеству с веб-программистом кто сможет оперативно освоить эту технологию. На первом экране выбор теста (с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поддержка сайта.

    Необходим человек, для поддержки сайта. Работы в оснвном будут заключаться по правкам кроссбраузерности, изменению вывода

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад