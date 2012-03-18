Всем привет! Есть сайт http://www.pkn-spb.ru/ с каталогом SOBI2. Данный каталог частично переделан под каталог недвижимости, но нужна доработка. В часности доработка фильтра поиска и вывода объектов; 1. Все объекты которые будут выводится в результатах поиска, нужно ...
Сверстать/запрограммировать простой сайт по макету
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заверстать и запрограммировать простой блочный сайт по готовому блочному дизайну (файл JPG).
На WordPress или любой удобной вам системе / хоть самописной.
Главная страница и второстепенный на одном шаблоне.
По структуре - слева меню с возможностью самому создавать разделы и подразделы через CMS. Также в CMS нужна возможность создавать новые страницы и добавлять их в меню, добавлять статьи и новости. HTML редактирования содержания страниц и картинок, добавлять на страницы картинки и видео в текст, возможность добавлять/удалять новые страницы, редактировать адресный блок и логотип на всех страницах и ключевые слова для поисковиков. В общем - обычный стандарт. По возможности, также хотелось бы иметь модуль для опросов, но обсуждаемо.
Макет вышлю на почту.
Сверхсрочности нет.
Для выбора исполнителя от вас хотелось бы увидеть:
1. Цену
2. Примерный срок.
3. Примеры своих работ
4. Контакты для связи (почта/тел/Skype)
Если все будет ок — после этого сайта продолжим работу. Пишите в личку или в проект. Удачи!
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