Сверстать/запрограммировать простой сайт по макету

Нужно заверстать и запрограммировать простой блочный сайт по готовому блочному дизайну (файл JPG).

На WordPress или любой удобной вам системе / хоть самописной.

Главная страница и второстепенный на одном шаблоне.

По структуре - слева меню с возможностью самому создавать разделы и подразделы через CMS. Также в CMS нужна возможность создавать новые страницы и добавлять их в меню, добавлять статьи и новости. HTML редактирования содержания страниц и картинок, добавлять на страницы картинки и видео в текст, возможность добавлять/удалять новые страницы, редактировать адресный блок и логотип на всех страницах и ключевые слова для поисковиков. В общем - обычный стандарт. По возможности, также хотелось бы иметь модуль для опросов, но обсуждаемо.

Макет вышлю на почту.

Сверхсрочности нет.

Для выбора исполнителя от вас хотелось бы увидеть:

1. Цену

2. Примерный срок.

3. Примеры своих работ

4. Контакты для связи (почта/тел/Skype)

Если все будет ок — после этого сайта продолжим работу. Пишите в личку или в проект. Удачи!