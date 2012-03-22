Сделать скрипт jscrollpane.js кроссбраузерным

Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если Вы знаток веб разработок, то слыхали о скрипте jscrollpane.js, который позволяет изменять скроулинг, но к сожалению данный скрипт не кроссбраузерный.

Что есть скрипт работает некорректно на некоторых страницах сайта.

Большим бюджетом не располагаю, ваши предложения готов выслушать.

12 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Могу с большой уверенностью утверждать, что данный фрилансер профессионал в области JS и все что с ним связано. Обратился за помощью и он не только помог, а точнее исправил все ошибки, но и дал точные и обширные рекомендации и поправки, и все это очень быстро. Плюсы работы с Гуру Андрей (sheva107): Оперативность и качественность работы. Высокий уровень знаний js, qjery и т.п. Хорош не только как программист, но и как консультант в данной сфере.
Спасибо. всегда рад помочь.
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибку отображения шапки

    На сайте при нормальном разрешение все хорошо, но стоит открыть сайт на нетбуке, но шапка как то отображаеться не правильно. На картинке это видно. при прокрутке вообще ничего не появляеть(Белый фон) Нужно как то или подогнать эту шапку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Размножить модуль для OpenCart

    $50

    Имеется модуль на главной странице в виде слайдера easyslim.com.ua 1. Нужно добавить, чтобы работали стрелки влево впрво, и в css добавить, что кружок выделялся, чтобы было видно какой активный слайд. 2. Сделать полную копию модуля, чтобы была ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать/запрограммировать простой сайт по макету

    $75

    Нужно заверстать и запрограммировать простой блочный сайт по готовому блочному дизайну (файл JPG). На WordPress или любой удобной вам системе / хоть самописной. Главная страница и второстепенный на одном шаблоне. По структуре - слева меню с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Модернизировать компонент каталога для Joomla 2.5

    Необходимо модернизировать компонент каталога K2 (или любое другое решение). Необходима совместимость с компонентом sh404 Принцип каталога в прилагаемых файлах. На данный момент есть еще верстка, которую нужно "натянуть" на joomla (если возьметесь и за переработку /разработку ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Инструмент сортировки Mysql Jquery

    Необходимо дописать северную часть для инструмента выбора и сортировки на основе jquery ui. Пример внешней страницы инструмента: http://pilotmade.com/examples/draggable/ Важны следующие моменты: 1. Элементы в первом и втором списке находятся в разных таблицах Mysql. 2. Правый список не сортируется - ...

    MySQLjQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт парсер каталога

    Добрый день. Необходимо реализовать скрипт парсер каталога. Принцип работы: 1. Вводим город ХХХ. 2. Парсер сохраняет названия компаний данного города в базу данных (только названия) 3. Через некоторое время вводим снова тот же город ХХХ - и необходимо чтоб скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тестирование знаний школьников на фреймворке

    Требуется создать математическую игру/тест на знание арифметических действий для iphone на фреймворке/'эмуляторе http://www.tersus.com/#Id=3215. Iphone или mac для разработки не нужен! Буду рад сотрудничеству с веб-программистом кто сможет оперативно освоить эту технологию. На первом экране выбор теста (с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад