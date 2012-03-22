Сделать скрипт jscrollpane.js кроссбраузерным

Если Вы знаток веб разработок, то слыхали о скрипте jscrollpane.js, который позволяет изменять скроулинг, но к сожалению данный скрипт не кроссбраузерный.

Что есть скрипт работает некорректно на некоторых страницах сайта.

Большим бюджетом не располагаю, ваши предложения готов выслушать.