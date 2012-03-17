Программирование 1С-Битрикс

На сайте при нормальном разрешение все хорошо, но стоит открыть сайт на нетбуке, но шапка как то отображаеться не правильно. На картинке это видно. при прокрутке вообще ничего не появляеть(Белый фон) Нужно как то или подогнать эту шапку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить следующие работы на основе CMS Битрикс:
1. Установка на сервер
2. Верстка дизайна под Битрикс
3. Адаптация верстки (интеграция)
4. Настройка функционала
5. Настройка каталога интернет-магазина с 1С 8 "Управление торговлей"
6. Программинг где потребуется
Ищем квалифицированного программиста 1С-Битрикс, указывайте портфолио
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