Флешка для главной странички сайта

http://ramosroyalty.com/main

нужна флешка для меню сайта (разделы с монетами)

добавить эффекты

нужен эффект подброшенных монет, т.е. чтобы крайние монетки появлялись снизу как бы переворачиваясь (как будто бы их снизу подбросили), а центральные монеты (оставить заявку и контакты) с двух сторон как бы на ребре выкатываются.

и блеска можно добавить, только не лучевого (т.е. блестит одна точка), а общего блеска.

Получается размер флешки будет охватывать все разделы

Выкатывание монет можно сделать с их появлением (типа из тумана выкатываются).

Делать на прозрачном фоне или с фоновой картинкой.

Интересует цена.