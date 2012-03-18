Срочная доработка сайта на Joomla

доделать несколько страниц к сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно необходимо закончить сайт-каталог на Joomla. Небольшие корректировки в дизайне, установка модуля каталога и заполнение его - всего 20 товарных позиций, добавление фото в слайдер, на странице Контакты - карта и форма обратной связи, заполнение текстовыми материалами - 5 стр., заполнение служебных полей страниц, подключение к Яндекс метрике. Общий объем страниц сайта - около 30.
Прошу указать вашу цену и сроки.
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