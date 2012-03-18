Срочная доработка сайта на Joomla

http://ramosroyalty.com/main нужна флешка для меню сайта (разделы с монетами) добавить эффекты нужен эффект подброшенных монет, т.е. чтобы крайние монетки появлялись снизу как бы переворачиваясь (как будто бы их снизу подбросили), а центральные монеты (оставить заявку и контакты) с ...