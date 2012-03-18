Доработать sh скрипт

Требуется разработать портал "Ярмарки выходного дня". Дизайн и веб-програмирование. Цель создания сайта 1. автоматизация следующих процессов: подача заявлений на участие в «Ярмарках выходного дня»; ведение электронной очереди заявителей на основании внесенных заявок; создание схем ярмарок с помощью ...
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Еcть скрипт usb.sh
Он отвечает за монтирование флэшек
Все работает отлично при условии подключения обычной флэшки
Но если подключать фотоаппарат или флэшку с несколькими разделами - не монтирует
Нужно сделать чтобы монтировал.
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