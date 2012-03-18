Необходимо убрать дубли страниц

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Необходимо убрать дубли страниц на 10 страничном сайте, настроить 404. Сделать надо срочно. От вас стоимость сп)

12 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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