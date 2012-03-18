Сайт "Ярмарки выходного дня" на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок173 просмотра
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Требуется разработать портал "Ярмарки выходного дня". Дизайн и веб-програмирование.

Цель создания сайта

1. автоматизация следующих процессов:

подача заявлений на участие в «Ярмарках выходного дня»;

ведение электронной очереди заявителей на основании внесенных заявок;

создание схем ярмарок с помощью графического конструктора;

2. фиксирование сложившегося распределения мест на ярмарках между участниками (привязка заявителя к конкретному месту на ярмарке);

3. on-line администрирование основных элементов ярмарки (адрес, количество мест, схема расположения мест. Элементы ярмарки уточняются на этапе разработки).

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WordPress
12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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