Часы под дизайн сайта с отсчетом на javascript.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Часы на javascript, с отсчетом вида "Работаем: 1 год 2 месяца 10 дней 15 минут 40 секунд" стилизованные под дизайн сайта.

JavascriptДизайн сайта
12 лет назад
DIVINE
Игорь 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$30
1 день
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