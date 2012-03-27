Подключение смс-замка

Веб-программированиеЗавершен3 заявки132 просмотра
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нужна помощь к подключению сайта к смс-замку (smsdostup.ru)

скрипт на php

12 лет назад
Sergey_76
Сергей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
100 балов из 100! Сделал быстро, качественно. Схватывает "налету". Приятно работать с человеком. Очень рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было поработать. Рекомендую.
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