Подключение смс-замка

Надо сделать 3 доработки для сайта http://mods-shop.ru: 1. http://mods-shop.ru/akczii Тут надо значок СКИДКА наложить на фотографию, чтобы фотография не вытеснялась position:absolute или relative 2. Если щелкнем по товару с этим значком, то на карточке товара увидим старую зачеркнутую ...