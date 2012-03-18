Доработать компонент, для поддержки Joomla 1.7

есть компонент (компонент+модуль+плагин), написанный для joomla 1.5

функции компонента:

- пополнение счета пользователя (через a1pay.ru)

- перевод в группу на определенное время и за определенную стоимость, по истечению времени возврат назад в свою группу

нужно изменить компонент так, чтобы он работал с Joomla 1.7