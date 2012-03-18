Доработать компонент, для поддержки Joomla 1.7

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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есть компонент (компонент+модуль+плагин), написанный для joomla 1.5

функции компонента:

- пополнение счета пользователя (через a1pay.ru)

- перевод в группу на определенное время и за определенную стоимость, по истечению времени возврат назад в свою группу

нужно изменить компонент так, чтобы он работал с Joomla 1.7

Joomla
12 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад