Требуется доработать главную страницу сайта общеобразовательной школы. Шапку и меню трогать не нужно, все есть, надо настроить вывод новостей и событий на главную (контент есть, редактировать не нужно), отображение фото, каких-нибудь свистелок вроде календариков и т. д. Есть понимание как это все должно выглядеть, однако советы и пожелания от исполнителя приветствуются. Система - joomla 1,5

Цена вопроса - 500 руб. Оплата строго после выполнения. По срокам, желательно сегодня-завтра.