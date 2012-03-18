Нужен верстальщик 1. Сверстать страницу из PSD и записью либо другой программой записи видео. 2. Кроссбраузерно div 3. Валидно IE 7+, Firefox 4+, Chrome 15+, Safari 5+, Opera 11+. 4. Со всеми ссылками 5. Пишите ...
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Требуется доработать главную страницу сайта общеобразовательной школы. Шапку и меню трогать не нужно, все есть, надо настроить вывод новостей и событий на главную (контент есть, редактировать не нужно), отображение фото, каких-нибудь свистелок вроде календариков и т. д. Есть понимание как это все должно выглядеть, однако советы и пожелания от исполнителя приветствуются. Система - joomla 1,5
Цена вопроса - 500 руб. Оплата строго после выполнения. По срокам, желательно сегодня-завтра.
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