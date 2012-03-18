Исправление ошибок на Вордпресс

Нужно адаптировать и переделать хайд от ipb http://forums.ibresource.ru/index.php?/topic/53056/ пример, что должно получиться http://fpteam-cheats.com/board/showthread.php?t=2026#entry87056 Подробное ТЗ прикрепил
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Исправление ошибок на сайте. Движок Вордпресс
1. При работе на страницах сайта не высвечивается Админ.панель
2. В верхней панели "Меню" есть рубрика "расписание семинаров" , в данный момент невозможно прикрепить в неё ни запись, ни страницу.
3. Под каждой записью в блоге существует кнопка "Написать психологу" или "написать гинекологу" – они не работают и их нужно переместить прямо под текст
4. Необходимо изменить Шрифт с подчеркнутого жирного курсива на обычный- везде
Бюджет- 500 руб. С уважением, Александр. Для связи [email protected]
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