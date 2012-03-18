Исправление ошибок на Вордпресс

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Исправление ошибок на сайте. Движок Вордпресс

1. При работе на страницах сайта не высвечивается Админ.панель

2. В верхней панели "Меню" есть рубрика "расписание семинаров" , в данный момент невозможно прикрепить в неё ни запись, ни страницу.

3. Под каждой записью в блоге существует кнопка "Написать психологу" или "написать гинекологу" – они не работают и их нужно переместить прямо под текст

4. Необходимо изменить Шрифт с подчеркнутого жирного курсива на обычный- везде

Бюджет- 500 руб. С уважением, Александр. Для связи [email protected]

12 лет назад
Donchili
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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