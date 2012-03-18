Нестандартный календарь для сайта

Нам требуется разработка нестандартного элемента календаря для сайта,

пример есть живой - avia.rambler.ru

Серверную часть мы берем на себя.

Ваша задача - клиентские скрипты, вписанные в дизайн сайта, реализующие следующий функционал:

1. По умолчанию линейка календаря отображает даты, начиная с

завтрашней на мес вперед (ну или сколько позволяет экран)

Ограничение с правой стороны - 10 мес к текущему

2. По умолчанию даты не выбраны на линейке

3. Пользователь может прокрутить линейку календаря в нужном ему

направлении (при прокрутке назад ставим ограничение не дальше

завтрашней даты)

4. Пользователь может выбрать даты вылета и прилета (если выбран режим

туда и обратно) или дату вылета (если выбран режим туда)

5. пользователь может перемещать выбранный диапазон дат относительно

календаря. При достижении края происходит автоматическая прокрутка

календаря.

6. пользователь может изменить уже выбранные даты перетащив их по

линейке календаря

7. пользователь может задать диапазон дат для даты вылета и возврата

для расширенного поиска

8. при уходе одной из дат за границы экрана отображаем подсказку

По сути как пример смотрите рамблер

Поддержка кроссбраузерности - все современные браузеры

Чего делать нельзя:

- нельзя копировать скрипты и объекты рамблера

- нельзя нарушать текущий дизайн (будет предоставлен)