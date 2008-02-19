Обязательно: -Хорошие понимание концепций ООП, шаблонов проектирования -C# - Хороший скил ASP.NET - Понимание жизненного цикла страницы. Приветсвуется: LINQ TO XML ENTITY FRAMEWORK LINQ TO SQL Обязательность, исполнительность, неконфликтность. Оплата по проектно.
- $1000Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Встраивание в существующий сайт по бронированию авиабилетов раздела для бронирования отелей. Данные по гостиницам предоставляются веб сервисами поставщика (XML). Подробности по запросу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Нам требуется разработка нестандартного элемента календаря для сайта, пример есть живой - avia.rambler.ru Серверную часть мы берем на себя. Ваша задача - клиентские скрипты, вписанные в дизайн сайта, реализующие следующий функционал: 1. По умолчанию ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо встроить модуль поиска и заказа туров broni.ru в структура сайта chartex.ru в раздел Заказ туров Соответсвенно слева поисковик, справа как сейчас спец предложенияHTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $800
Требуется разработка модуля для экспорта данных по турам в формат XML для последующей публикации на сайтах по сути требуется усеченный аналог мастер-webВеб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка AJAX скрипта для работы со справочником городов Назначение - на форме поиска авиабилетов пользователь вводит первые буквы города, далее выбирает из списка вариантов Аналог на tutu.ru Подробности по запросуВеб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется разработка специализированного модуля для DotNetNuke 4.x по управлению контентом по объектам недвижимости. Желателен опыт разработки под DotNetNuke. ТЗ по запросуПрикладное ПО9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется корректировка шаблона сайта для DotNetNuke для обеспечения кросбраузерности.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требуется разработка сайта по продаже недвижимости на платформе CMS DotNetNuke - настройка CMS - разработка доработка модулей - разработка скинов на основании PSD шаблона - технические консультации Основные функции сайта - заведение ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript. Опыт разработки комерческих web-приложений и использования скриптовых языков и технологий. Обязанности: Разработка сайтов, написание новых сервисов и приложений резюме на [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript, желательно Delphi. Опыт разработки web-приложений, работающих с БД для бизнеса и использования скриптовых языков и технологий. Исполнительность, умение работать в команде, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript, Delphi. Опыт разработки web-приложений, работающих с БД для бизнеса и использования скриптовых языков и технологий. Исполнительность, умение работать в команде, умение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад