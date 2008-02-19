Нам требуется разработка нестандартного элемента календаря для сайта, пример есть живой - avia.rambler.ru Серверную часть мы берем на себя. Ваша задача - клиентские скрипты, вписанные в дизайн сайта, реализующие следующий функционал: 1. По умолчанию ...