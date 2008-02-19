Sayka

Андрей Столяр Sayka

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • .NET разработчик

    $1000

    Обязательно: -Хорошие понимание концепций ООП, шаблонов проектирования -C# - Хороший скил ASP.NET - Понимание жизненного цикла страницы. Приветсвуется: LINQ TO XML ENTITY FRAMEWORK LINQ TO SQL Обязательность, исполнительность, неконфликтность. Оплата по проектно.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль бронирования гостиниц для сайта (ASP.NET)

    $500

    Встраивание в существующий сайт по бронированию авиабилетов раздела для бронирования отелей. Данные по гостиницам предоставляются веб сервисами поставщика (XML). Подробности по запросу.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нестандартный календарь для сайта

    $200

    Нам требуется разработка нестандартного элемента календаря для сайта, пример есть живой - avia.rambler.ru Серверную часть мы берем на себя. Ваша задача - клиентские скрипты, вписанные в дизайн сайта, реализующие следующий функционал: 1. По умолчанию ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • AJAX скрипт работы со справочником городов

    Требуется разработка AJAX скрипта для работы со справочником городов Назначение - на форме поиска авиабилетов пользователь вводит первые буквы города, далее выбирает из списка вариантов Аналог на tutu.ru Подробности по запросу

    Ajax
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта на платформе CMS DotNetNuke

    $1000

    Требуется разработка сайта по продаже недвижимости на платформе CMS DotNetNuke - настройка CMS - разработка доработка модулей - разработка скинов на основании PSD шаблона - технические консультации Основные функции сайта - заведение ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • ASP - разработчик

    $1000

    Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript. Опыт разработки комерческих web-приложений и использования скриптовых языков и технологий. Обязанности: Разработка сайтов, написание новых сервисов и приложений резюме на [email protected]

    JavascriptHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web - разработчик

    $2500

    Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript, желательно Delphi. Опыт разработки web-приложений, работающих с БД для бизнеса и использования скриптовых языков и технологий. Исполнительность, умение работать в команде, ...

    JavascriptHTMLCSSDelphi
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ASP - разработчик

    $2500

    Опыт работы web-программистом от 1 года. Знание ASP, MS SQL, HTML, CSS, XML, Javascript, Delphi. Опыт разработки web-приложений, работающих с БД для бизнеса и использования скриптовых языков и технологий. Исполнительность, умение работать в команде, умение ...

    JavascriptHTMLCSSDelphi
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад